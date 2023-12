Jazz und zeitgenössische Musik in der Kirche Kleinwaltersdorf

Musikalisch wird es am zweiten Advent in der Kirche Kleinwaltersdorf. Dort wird am Sonntag, 18 Uhr, zum letzten diesjährigen Konzert der Reihe "Jazz und zeitgenössische Musik" eingeladen. "Shifting lines" - so heißt nicht nur eine Komposition von Günter Heinz (im Bild), die er vor einigen Jahren in der Joseph Beuys-Ausstellung der Kunstsammlungen Chemnitz aufgeführt hat, es steht auch für seine Methode, Klänge aufzuspalten (shifting) und wieder zusammenzuführen (converging). Dafür hat der Posaunist das Trio Motus aus Leipzig eingeladen, das spannungsgeladenen, zeitgenössischen Jazz spielt. Die Musik von vier Individualisten wird interessante, gemeinsame Klangräume finden, heißt es zur Ankündigung. Eintrittskarten für 12, ermäßigt 8 Euro gibt es an der Abendkasse. Für Kinder ist der Eintritt frei.

Konzert: Kirche Kleinwaltersdorf: Sonntag, 10. Dezember, 18 Uhr.