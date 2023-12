Jede Menge Zooerlebnisse in Dresden

In Dresden befindet sich der viertälteste Zoo in Deutschlands. Rund 1070 Tiere aus etwa 204 Arten gibt es in naturnah gestalteten und modernen Anlagen zu entdecken. Dabei gleicht kein Zoobesuch dem anderen und bietet für alle Generationen spannende Tierbeobachtungen und Erlebnisse. Wandeln Sie inmitten von Kubaflamingos, Roten Sichlern und Rosalöfflern in der begehbaren Flamingovoliere, beobachten Sie Humboldt-Pinguine beim Tauchen oder erkunden Sie eher verborgen lebende Tiere im Zoo unter der Erde! Zu den Besucherlieblingen gehören die Koalas, Faultiere, Erdmännchen, Afrikanischen Elefanten, Kordofan-Giraffen, Schneeleoparden oder Geparde. Die Tierhäuser garantieren auch bei schlechtem Wetter jede Menge Zooerlebnisse. Auf der Reise durch die Tierwelt gibt es im gesamten Zoogelände auch Spuren der langen und bewegenden Geschichte zu entdecken. (fp)

Dresden Zoo, Tiergartenstraße 1, tgl. 8.30-16.30 Uhr (Kassenschluss 15.45 Uhr), am 24.12. 8.30-15 Uhr (KS 15.15 Uhr)