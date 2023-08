Jedermann: Ein Stück vom Sterben eines reichen Mannes

"Jedermann" sind wir alle. Denn er steht nicht nur für den reichen Vierzigjährigen, den der Tod aus seinem üppigen Leben reißt. Er steht für uns alle, die wir gerne vergessen, dass der Tod jederzeit unser Leben beenden kann und dass wir dann einzig an unseren Taten gemessen werden. Wir alle sind aber auch Buhlschaft (Geliebte/r), Mammon, Geselle, Vetter, Mutter (oder Vater oder zumindest Sohn oder Tochter). In jedem von uns steckt etwas der Figuren, die in Hugo von Hoffmannsthals 1911 uraufgeführtem Stück vom Sterben des reichen Mannes auftreten. Das war die Ausgangsbasis für die Neuinszenierung. Der klassische Auf- und Abtrittsbogen wird aufgelöst, ein Chor, der an griechische Tragödien erinnert, eröffnet das Stück mit den Worten Gottes, der den Tod zu sich ruft, um Jedermann zu holen. Ab dann wechseln die Spielenden nahtlos zwischen den Figuren, Geschlechter-Stereotype lösen sich auf, alles geschieht ganz nah am, um und im Publikum. (fp)

