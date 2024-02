"Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer" als Familienmusical

Der Erfolgsautor Christian Berg und die Liedermacherlegende Konstantin Wecker haben basierend auf Michael Endes Roman mit "Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer" ein ebenso spannendes wie feinfühliges Musical mit einprägsamen, niveauvollen Liedern, klugen Dialogen und kindgerechtem Witz geschaffen. Derzeit ist das Familienmusical auf Tournee und macht am Samstag in der Freiheitshalle Hof Station. Kinder und Erwachsene - alle werden zum Mitmachen aufgefordert! Die Veranstaltung im Festsaal beginnt 17 Uhr. Karten gibt es noch in den "Freie Presse"-Shops. Restkarten können auch an der Tageskasse der Freiheitshalle nachgefragt werden. Auf ihrer Reise erleben Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer die spannendsten Abenteuer, treffen ungewöhnliche Wesen wie den Scheinriesen Herrn Tur Tur und retten die Prinzessin Li-Si aus den Klauen der schrecklichen Drachenlehrerin Frau Mahlzahn. (bju)

