Jugend am Dirigierpult in Freiberg

Am Sonntag wird im Freiberger Dom die Jugend am Dirigierpult stehen. Die Bundesfreiwilligen des Freiberger Doms und der Gottfried-Silbermann-Gesellschaft, Nathanael Vorwergk und Jonathan Weiler, organisieren und leiten gemeinsam ein großes sinfonisches Konzert als Projekt im Rahmen ihres Bundesfreiwilligendienstes. Unter dem Titel "Ein feste Burg ist unser Gott" erklingen die gleichnamige Kantate von Johann Sebastian Bach und die Kantate "Exsultate, jubilate" von Wolfgang Amadeus Mozart. Von Felix Mendelssohn Bartholdy stehen das bekannte "Verleih uns Frieden gnädiglich" sowie zwei Sätze aus seiner "Reformationssinfonie" auf dem Programm. Für die beiden 18-Jährigen ist das Projekt Höhepunkt und Herausforderung am Ende ihrer "Bufdi"-Zeit in Freiberg. Beide sind für die Musik gekommen und nutzten den Freiwilligendienst auch, um sich auf ihr Musikstudium und die Aufnahmeprüfungen vorzubereiten. (fp)

Freiberg Dom, Untermarkt 1, So 18 Uhr, freier Eintritt, Spenden erbeten.