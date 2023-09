Jugendclubs an Theatern - Bundestreffen wird in Döbeln eröffnet

Das 32. Bundestreffen Jugendclubs an Theatern wird am Sonntag, 19 Uhr im Theater Döbeln eröffnet - unter anderem mit einer Videobotschaft von Lisa Paus, der Bundesfamilienministerin, mit Mitgliedern der Fachjury, dem Leitungsteam des "Jungen Theaters" am Mittelsächsischen Theater, und Mitgliedern der Theaterjugendclubs aus Weimar, Bonn, Mainz und München. Die erste Vorstellung, "Morph" vom Theater Reutlingen (im Foto) beginnt anschließend 20.30 Uhr. Bis zum 21. September werden die Vorstellungen jeweils 20 Uhr auf der Döbelner Hauptbühne stattfinden. Daneben gibt es ein Rahmenprogramm für die etwa 150 Teilnehmer des Festivals, die eine Woche in Döbeln verbringen: eine Open Stage und Gespräche, Workshops und Shortacts und natürlich eine Eröffnungs- und eine Abschlussparty. Fürs interessierte Publikum gibt es für alle Vorstellungen Karten für 9 Euro an den Kassen des Mittelsächsischen Theaters.