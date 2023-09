Junge Philharmonie interpretiert Schwanensee

Mit farblichen Illuminationen und großer Orchestermusik wird die Junge Philharmonie Augustusburg heute und am Sonntag jeweils 17 Uhr mit ihren Konzertbesuchern in die Ballettmusik zu Schwanensee eintauchen. Neben Peter Tschaikowskys Meilenstein wird auch das Horn-Concerto von Carl Maria von Weber im Programm zu hören sein. Die große Besetzung mit 55 jungen Musikern wird unter der Leitung von Pascal Kaufmann damit den musikalischen Jahreshöhepunkt aufbieten. Während für die Veranstaltung am Samstag in der Augustusburger Stadtkirche St. Petri noch Karten auch an der Abendkasse ab 16 Uhr erhältlich sind, können Sonntag aufgrund der hohen Nachfrage nur noch Restkarten angeboten werden, teilte der Veranstalter mit. Die Tickets kosten 15, ermäßigt 12 Euro. (fp)

Sie lesen gerade auf die zweitbeste Art! Mehr Lesekomfort auch für unterwegs

E-Paper und News in einer App

Push-Nachrichten über den Tag hinweg Kostenlos herunterladen Nein Danke. Weiter in dieser Ansicht.