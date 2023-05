Junger Künstler zeigt in Plauen experimentelle Druckgrafik

Experimentelle Druckgrafik und Zeichnungen von Max Roßner (Foto) sind derzeit in einer neuen Ausstellung in der Plauener Galerie Forum K an der Neundorfer Straße 4 zu sehen. Der 37-Jährige wurde in Schlema geboren und besuchte von 2011 bis 2014 die Fachoberschule am Beruflichen Schulzentrum e.o.plauen in Plauen. 2021 beendete er mit einem Diplom den Studiengang Freie Kunst an der Bauhaus-Universität Weimar. Seit 2022 arbeitet Roßner freiberuflich. In seiner Einzelausstellung beschäftigt er sich mit dem aufgeladenen Objekt, dem Relikt. Die Überbleibsel einer vergangenen Ära übermitteln Informationen und sind Bausteine zur Generierung von Wissen. Sie tragen Inschriften mystischer Herkunft und legen Ahnungen frei. Wie Spiegelbilder interagieren die Grafiken mit den Betrachtenden. Zu sehen ist die Schau in Plauen bis zum 11. Juni - geöffnet Donnerstag bis Sonntag jeweils von 13 bis 17 Uhr. Am 9. und 10. Juni lädt Roßner in Plauen zudem zu einem Siebdruckworkshop ein. Anmeldung per E-Mail unter vorstand@forum-kunst-plauen.de. (bju )