K-Pop-Tanz-Wettbewerb in Chemnitz

K-Pop, Korean Popular Music, eroberte die Welt im Sturm. Ihre treue Community verteilt sich über die ganze Welt, prägt nicht nur das Internet, sondern ganze Generationen. Auch hier in Chemnitz beschließt ein junges Team von fünf Mitgliedern, der Leidenschaft aufstrebender Talente einen Raum zu geben: Das Tanzensemble Chemnitz hat für den kommenden Samstag einen Contest im Kraftwerk auf die Beine gestellt, in dem K-Pop-Fans vor einer Jury ausgebildeter Tänzerinnen und Tänzer gegeneinander antreten können. Plan ist, vereinzelte Solo-Girlgroups, Solo-Boygroups, Kleingruppen und Großgruppen zu den Tracks ihrer Lieblingsartists performen zu lassen. Ausgeschlossen werden dabei diejenigen, die bereits einen ersten Platz in einem anderen K-Pop-Wettbewerb belegt haben. Bewertet wird beispielsweise nach Technik, Musikalität, Körperspannung, Details, Bühnenpräsenz, Ausdruck und Outfit. (fp)

Chemnitz Kraftwerk, Kaßbergstraße 36, Sa 8.30-20 Uhr.