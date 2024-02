Kabarett: "Ich lieb dich trotzdem" im Wasserschloss

Das Chemnitzer Kabarett Paul & Paula (Paul Ulbricht und Pauline Geilert) ist mit seinem Programm "Ich lieb dich trotzdem" im Wasserschloss zu Gast.

Das Leben könnte doch so schön sein. Computer spielen, kochen, mit Freunden treffen, in den Urlaub fahren - aber nein! Paul und Paula haben eine ganz normale Beziehung und alles artet in Streit aus. Und anstatt mal zu sagen, was jetzt gerade das Problem ist, gibt's ironische Sprüche und sarkastische Bemerkungen. Und wenn dann noch mit Weisheiten á la "Es ist nicht gerade das wahre vom Ei!" um sich geworfen wird, gibt es überhaupt nichts mehr zu lachen. Außer für das Publikum.

Vor sechs Jahren lernten sich Pauline Geilert und Paul Ulbricht im Chemnitzer Fresstheater kennen - er war damals kabarettistischer Mundart-Darsteller, sie eine schauspielende Kellnerin ... (fp)

Chemnitz Wasserschloss Klaffenbach, Wasserschloßweg 6, Tickets gibt es in den "Freie Presse"-Shops, So 15 Uhr