Kabarett: Im Kühlschrank brennt noch Licht

Ein Spätshop in Dresden. Drei Ureinwohner von Hertas Getränke-Oase gucken auf die Straße und wundern sich: Denn draußen ist Demo-Kampftag. Selbsternannte Abendland-Retter werden begleitet von vier Gegen-Demos, Klima-Aktivisten marschieren gegen Klima-Leugner, Impfgegner fordern das Kaiserreich zurück (aber ohne Impfzwang), Gendergegner prallen auf Genderbefürworter*innen, Attila Hildmann kocht nicht nur vor Wut, sondern auch vegane Nudeln und ein Traktoren-Corso hupt gegen Pestizidverbote, Polizisten halten die Stellung, ein Außenreporter von Pieschen-TV verliert den Überblick. Doch ob Chemtrail-Warner, Aluhut-Träger oder Staatsschützer: Durst haben sie alle! Und so wird der Späti zum Nebenkriegsschauplatz - Weltrettung zwischen Büchsenbier und Bockwurst. Das ist in Dresden bei der Herkuleskeule zu erleben. Nach dem Programm "Hüttenkäse" ist "Im Kühlschrank brennt noch Licht" das

nächste Kabarettstück. (fp)

Dresden Kulturpalast, Schlossstraße 2,

Sa 17 Uhr