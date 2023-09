Kabarettist Serdar Somuncu will Liebe unter seine Jünger bringen

Der Hassias ist tot, es lebe der Hassias! Das ist die Botschaft, die Serdar Somuncu (Foto) in seinem Programm "Seelenheil - Das Vierte Reich" vermitteln will. Der Kabarettist und Autor hat es diesmal als selbst ernannter Hassprediger und Gründer einer Religionsgemeinschaft auf seine Kritiker und den neuen Zeitgeist der vorschnellen Verurteilung abgesehen. Ganz im Gegensatz zu seinen bisherigen Programmen will der "Hassias" dabei wieder mehr Liebe unter seine Jünger bringen. "Wir brauchen mehr Wohlwollen und weniger Arg". Die Macht der aus den Hinterhalten schießender Scheinkritiker muss gebrochen werden. Somuncu ist und bleibt ein Mann der klaren Haltung und die richtet sich weiter gegen Engstirnigkeit und Intoleranz. Dem satirischen Spaß beiwohnen können Humorhungrige am Donnerstag in der Chemnitzer Stadthalle, Großer Saal. Beginn ist 20 Uhr. Eintrittskarten gibt es in "Freie Presse"-Ticketshops. (fp)