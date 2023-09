Kammerorchester nimmt wieder Anlauf

Erstmals nach dem Leitungswechsel spielt das Kammerorchester des Robert Schumann Konservatoriums ein Konzert im Kon. Nach dem Jubiläumskonzert "30 Jahre Kammerorchester" im Mai 2022 unter der Leitung Christian Pflugs übergab dieser den Taktstock an René Pinnow. Er ist stellvertretender Solobratscher der Vogtland Philharmonie Greiz/Reichenbach und Lehrer für Viola und Violine am Robert Schumann Konservatorium. Im Konzert erklingen unter anderem Werke von W. A. Mozart, F. Manfredini und E. Elgar. Außerdem erklingt das Klavierkonzert Nr. 7 in g-Moll von Johann Sebastian Bach mit dem Solisten Simon Fritzsch und die Arie "Ave Maria" von Camille Saint-Saëns sowie "Where'er you walk" aus Händels "Semele" mit der Solistin Susanne Fretsch. Das Konzert findet am Sonntag um 17 Uhr im Robert-Schumann-Saal des Konservatoriums, Stiftstraße 10, statt. Der Eintritt ist frei. (fp)

Sie lesen gerade auf die zweitbeste Art! Mehr Lesekomfort auch für unterwegs

E-Paper und News in einer App

Push-Nachrichten über den Tag hinweg Kostenlos herunterladen Nein Danke. Weiter in dieser Ansicht.