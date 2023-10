"Zeit im Dunkeln" von Henning Mankell ist am morgigen Freitag, 19.30 Uhr wieder in der Freiberger Bühne in der Borngasse (BiB) zu erleben. Das dicht gestrickte Kammerspiel von packender Intensität stellt eine Beziehung zwischen Vater und Tochter in den Mittelpunkt (Foto Natalie Heiß und Urs Schleiff). Als Geflüchtete sind sie in Schweden gestrandet; die Mutter ist auf der Flucht ums Leben gekommen. Für die Tochter ist der Vater mitschuldig an ihrem Tod. Nun warten sie auf Papiere und Weitertransport. Doch was, wenn niemand mehr kommt? (fp)

