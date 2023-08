Kann denn die Lüge Sünde sein?

Am Samstag lädt der sächsische Mundart-Kabarettist Gunter Böhnke gemeinsam mit den Schummlers nach Bad Elster zu einem Unterhaltungsabend "Knapp an der Wahrheit vorbei" ein. In seinem Programm wird es um Märchen und um Lügen gehen sowie um die Frage, ob möglicherweise eine Verbindung zwischen beiden Gattungen besteht. Gibt es beispielsweise Lügenmärchen? Und wann begann das überhaupt mit der Lüge, mit den Notlügen, den Lebenslügen, aber auch mit den lebensrettenden Lügen. "Kann denn Lüge Sünde sein?", fragt der Sachse nicht nur rhetorisch. Und muss, wer lügt, die Wahrheit kennen? Wahrscheinlich schon, denn sonst weiß er ja selbst nicht, dass er lügt. Wo versteckt sich Münchhausen heute? Und braucht der Lügenjäger einen Jagdschein? Auf jeden Fall wird der Publikumsliebling plaudern, etliche Fragen klären und ein selbsterdachtes Supermärchen vorstellen. (fp)

Bad Elster König-Albert-Theater, Theaterplatz 1, Sa 19.30 Uhr