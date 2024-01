Kann Veronika Stroh zu Gold spinnen?

In Figurentheater im Chemnitzer Spinnbau kommt am Donnerstag um 9.30 Uhr mit "Rumpelstilzchen" ein Märchen der Brüder Grimm auf die Bühne. Erzählt wird die Geschichte vom armen Müller, der mit seiner klugen Frau und seiner verhätschelten Tochter Veronika mehr schlecht als recht ein arbeitsreiches Leben führt. Als der König seinen Besuch ankündigt, sieht der Müller seine Chance: Er will dem hohen Herrn seine Situation schildern, in der Hoffnung auf Hilfe. Doch es kommt anders. Am Ende des Tages glaubt der König, Veronika könne Stroh zu Gold spinnen. Und so muss sie ihm aufs Schloss folgen, ohne zu wissen, wie sie die Erwartungen des hohen Herren erfüllen soll. In ihrer Verzweiflung erhält sie unerwartete Hilfe. Die hat allerdings ihren Preis. Die temporeiche Bühnenfassung von Frank Alexander Engel enthält viel Witz und Poesie. (fp)

Informationen über weitere Aufführungstermine und den Ticketkauf stehen im Internet.

www.theaterchemnitz.de