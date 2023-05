Karikaturist lädt zum Blick in sein Atelier ein

Im Rahmen von "Kunst: offen in Sachsen" lädt der Mülsener Karikaturist Veit Schenderlein "Menschen mit Humor" am Pfingstsonntag und -montag in sein Atelier in der St. Jacober Hauptstraße 134 B ein. "Sie sind herzlich willkommen zu einem erstklassigen ,Gute Laune-Besuch'", sagt der 54-jährige Künstler. "Bei uns präsentieren wir neben unserer Cartoon-Dauerausstellung mit über 200 Bildern wieder alle neuen Zeichnungen und Motive." In lockerer Atmosphäre erfahren die Gäste, wie Schenderleins Zeichnungen in einer wilden Acryl-Mischtechnik mit Pinseln, Airbrush, Radierern, Buntstiften und Fingern auf Zeichenkarton entstehen. (lth)