Karussell laden zum Sitzplatzkonzert ins "Gaso"

Was für ein Lebensgefühl, die "Siebziger". Bunte Ornamenttapeten, Parka, Hot Pants und Plateauschuhe. Abgrenzung war angesagt, auch in der ehemaligen DDR. Genau in dieser Zeit, 1976, gründete Wolf Rüdiger Raschke gemeinsam mit dem Frontmann der ersten Stunde Reinhard (Oschek) Huth in Leipzig die Band Karussell. Hinzu kamen zwei Musiker der legendären Renft Combo, welche mit einem Berufsverbot durch die DDR-Staatsmacht zum Schweigen gebracht wurde. Peter "Cäsar" Gläser und Jochen Hohl stiegen bei Karussell ein und brachten alte und neue Songs mit. So entwickelte sich Karussell neben den Puhdys und Karat zu einer der erfolgreichsten Rockbands. Dabei schlüpfte mancher Text durch die Zensur und offenbarte sich den Fans, die gelernt hatten, zwischen den Zeilen zu lesen. Die Songs erreichten ihre Herzen und machten Mut. Am heutigen Freitag stehen Karussell mit Wolf-Rüdiger Raschke, Jan Kirsten, Joe Raschke, Benno Jähnert, Reinhard Huth, Moritz Pachale (Foto, v. l.) ab 20 Uhr im Alten Gasometer, Kleine Biergasse 3 in Zwickau, auf der Bühne. Der Veranstalter weist explizit darauf hin, dass es ein Sitzplatzkonzert ist. Karten kosten 31 Euro an der Abendkasse. (kru)

