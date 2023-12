Karussell spielt im Alten Gasometer Zwickau

Was für ein Lebensgefühl, die "Siebziger"! Bunte Ornamenttapeten, Parka, Hot Pants und Plateau Schuhe. Abgrenzung war angesagt, auch in der DDR. Genau in dieser Zeit, 1976, gründete Wolf Rüdiger Raschke gemeinsam mit dem Frontmann der ersten Stunde, Reinhard (Oschek) Huth in Leipzig die Band Karussell. Hinzu kamen zwei Musiker der legendären Renft Combo. Peter "Cäsar" Gläser und Jochen Hohl stiegen bei Karussell ein und brachten alte und neue Songs mit. So entwickelte sich Karussell neben den Puhdys und Karat zu einer der erfolgreichsten Rockbands.

Unverwechselbar und eigenständig grenzte sich die Band ab und zeichnete sich durch musikalische und textliche Tiefgründigkeit aus.

So entstanden im Zeitraum von 1979 bis 1984 die kritischen und zugleich spannenden Alben: "Entweder Oder", "Das Einzige Leben", "Schlaraffenberg" und "Was kann ich tun". (fp)

Zwickau Gasometer, Kleine Biergasse 3,

Fr 20 Uhr