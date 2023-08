Katja Werker im Malzhaus-Garten in Plauen

Katja Werker ist eine talentierte Singer-Songwriterin, die mit ihrer einzigartigen Stimme und ihrer eigenen Mischung aus Folk, Pop und Indie-Elementen bekannt geworden ist. Sie ist auch eine bekannte Größe in der deutschen Liedermacher-Szene und ihre Lieder wurden von bekannten Künstlern gecovert. Ihr Debütalbum "Contact Myself" gilt als Meilenstein der deutschen Popmusik und ihr Album "Lieder vom Küchentisch" wurde auf ihrem eigenen Plattenlabel "Küchentisch Productions" veröffentlicht. "Für mich ist Katja Werker eine der außergewöhnlichsten Künstlerinnen, die wir in Deutschland haben (...), eine herausragende Songschreiberin, die es schafft, dem Zuhörer in 4 Minuten mehr zu erzählen, als so manches Buch auf 400 Seiten", so Stefan Stoppok über seine Kollegin. Katja Werker ist bekannt für ihre hautnahen Live-Auftritte - und das sicher auch am Samstag im Biergarten des Malzhauses in Plauen. (fp)

Plauen Malzhaus, Alter Teich 7-9, Sa 20 Uhr, Tickets in allen "Freie Presse"-Shops.