Katzenschau in Wilkau-Haßlau

Nachdem die internationale Rassekatzenausstellung des Vereins "Mülsener Samtpfötchen" angesichts der Beschränkungen in der Coronapandemie zweimal ausfallen musste, findet sie nun am Wochenende wieder in Wilkau-Haßlau statt. Besucher können sich auf so bekannte Rassen wie Britisch Kurzhaar, Perser, Maine Coon und Heilige Birma freuen. Aber es werden auch seltene Rassen gezeigt. So sind erstmals zwei Tiere der Rasse Lykoi, die auch Werwolf-Katze genannt wird, dabei. (fp)

Wilkau-Haßlau Muldentalhalle, Kirchberger Straße 5, Sa+So 10-18 Uhr