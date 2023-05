"Kay Dörfel-Show" zum Muttertag

Die "Kay Dörfel-Show" ist zum Muttertag in Limbach-Oberfrohna zu erleben. Der bekannte Sänger und Entertainer Kay Dörfel präsentiert seine Show an diesem Tag speziell für alle Mütter. Dabei ist der Name Programm, denn kaum ein anderer Künstler lebt den deutschen Schlager so wie er. Spontane Witzeleien, unvergessene Hits und Evergreens werden voller Sympathie dargeboten. Als Gast ist der einzigartige Bauchredner Roy Reinker mit seinen Puppen mit von der Party. Insgesamt ein Nachmittag der guten Laune mit ganz viel Musik und Humor. (fp)

Limbach-Oberfrohna Stadthalle, Jägerstraße 2, So 15 Uhr