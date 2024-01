Kay Lutter mit Monomann in Annaberg-Buchholz

Bassisten sind Kay Lutter zufolge seltsame Wesen. Ungern stehen sie im Mittelpunkt, genießen daher den nicht ganz ausgeleuchteten Bereich der Bühne und wirken eher in sich gekehrt, versteckt hinter ihrem Instrument. Kay Lutter muss es ja wissen, ist er doch mit In Extremo verbandelt und zupfte auch bei Freygang in der Rythmusfraktion. Manchmal schreiben Bassisten aber auch Bücher: Lutters Romandebüt "Bluessommer" wurden 2017 veröffentlicht. Protagonist Mike zeigt uns in den Zeilen, wie er das Durcheinander der Musikszene "made in GDR" erlebt und lässt uns spüren, wie es ist, als Freigeist in einem totalitären System zu überleben. 2018 gab es eine kleine Lesereise mit fiktiver Band. Neben seinem langjährigen Freund Michael Rhein waren Brian Boss und Albrecht Steinfort mit auf der Bühne. Aus Lese- sind Konzertreisen der Vierer geworden und Monomann wurde aus der Fiktion in die Realität gezogen. (fp)

Annaberg-Buchholz Alte Brauerei,

Geyersdorfer Str. 34, Sa 21 Uhr.