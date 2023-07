Kein alter Hut: Das Strand- und Laternenfest an der Pöhl

Was im Juli 1967 begann und fortan jährlich Tausende an der Talsperre Pöhl in seinem Bann zog, findet am Wochenende zum 45. Mal statt: Das Strand- und Laternenfest. Nach der Wende wurde es in Sachen Feiern am Vogtländischen Meer zwar beschaulicher, doch zu Beginn des neuen Jahrtausends nahmen der Jocketaer Carnevals-Club und der Feuerwehrverein die Sache in ihre Hände, gründeten den Förderverein Bühne Pöhl und belebten das Fest im Areal zwischen der Gaststätte "Talsperrenblick" und der Straße nach Neudörfel neu. Heute Abend sorgen dort die "Fetzentaler" - die österreichische Party-Band ist bekannt aus der 1. Sternquell-Wiesn im Vorjahr - für Stimmung. Dazu wird Showtanz gezeigt. Ein weiterer Höhepunkt wird das Feuerwerk sein, bevor bis in die Nacht gefeiert wird. (jstFoto: Jürgen Stefaniak)