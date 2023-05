Kettensägenkünstler übernehmen Zepter in Blockhausen

Seit Montag sind Holzkünstler aus den USA, Kanada, Deutschland, Japan, Ungarn, Tschechien, Holland, der Slowakei und Schweiz im Walderlebniszentrum Blockhausen nahe Dorfchemnitz am Wirken. Im Bild Analena Schöbe. Die Figuren der 20. Weltmeisterschaft im Kettensägenschnitzen nehmen Gestalt an. Parkmöglichkeiten für Besucher gibt es direkt an der Hauptstraße unterhalb des Waldgeländes Blockhausen bei Anfahrt aus Richtung Mulda wie auch aus Richtung Dorfchemnitz. Der Eintritt kostet täglich jeweils 15 Euro für Erwachsene. Die Wochenendkarte gibt es für 25 Euro. Kinder bis 15 Jahre zahlen keinen Eintritt. Die Holzkünstler arbeiten von 8 bis 18 Uhr, am Pfingstmontag, 12 Uhr, müssen die Arbeiten fertig sein. Siegerehrung ist am Montag nach 14 Uhr. Am Samstag, Sonntag und Montag schnitzen vormittags und nachmittags zusätzlich 21 Speedcarver ihre Objekte. Diese werden täglich vor Ort versteigert. (ar)