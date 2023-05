Kinderbuchklassiker auf der Theaterbühne

Das Figurentheater im Spinnbau zeigt am Sonntag um 16 Uhr "Frederick", eine Geschichte nach dem 1967 veröffentlichten gleichnamigen Bilderbuch "Frederick" des US-amerikanischen Schriftstellers, Grafikers und Malers Leo Lionni (1910 bis 1999). Es gehört zu den bekanntesten Kinderbuchklassikern. Das Solo für eine Spielerin (im Bild Keumbyul Lim) erzählt von Frederick, der Maus. Während die Feldmäuse im sich dem Ende neigenden Sommer Körner, Nüsse, Weizen und Stroh sammeln und sich ihr Winterquartier einrichten, trägt Frederick Sonnenstrahlen, Wörter und Farben zusammen, um die grauen Tage farbenfroh zu zeichnen. Später, als seine Artgenossen arg in Bedrängnis geraten, wird sich zeigen, wie nützlich ist, was Frederick gesammelt hat. (fp)

Informationen über den Ticketkauf stehen im Internet. www.theater-chemnitz.de