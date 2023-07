King's Singers im Freiberger Dom

Ihr Name steht für die absolute Spitzenklasse: The King's Singers setzen seit über fünfzig Jahren Maßstäbe in Sachen A-cappella-Gesang. Mit ihrer einzigartigen Mischung aus unübertroffener Technik, vollendeter Musikalität, britischem Humor und einer noch nie da gewesenen stilistischen Bandbreite setzten sie in aller Welt Maßstäbe. Regelmäßig sorgen sie für begeisterte Kritik und ausverkaufte Tourneen. Ihre Bühnenpräsenz ist dabei ebenso legendär wie ihr einzigartiger Fundus an "Close-Harmony"- und A-cappella-Arrangements, von denen viele von früheren und heutigen Ensemblemitgliedern stammen. Ebenfalls einzigartig: die ungewöhnliche Besetzung, die einer glücklichen Fügung zu verdanken ist. Als die King's Singers 1968 von sechs jungen Chorstipendiaten des King's College in Cambridge gegründet wurden, bestand die Gruppe nämlich zufällig aus zwei Countertenören, einem Tenor, zwei Baritonen und einem Bass. (fp)

Freiberg Dom St. Marien, Untermarkt 1, Sa 17 Uhr.