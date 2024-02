Kino: Ein Netz aus Geheimnissen, Ressentiments und Vergeltung

Zwickau.

Liam, ein aufstrebender junger Schriftsteller, nimmt eine Stelle auf dem Anwesen seines Idols, des Autors J. M. Sinclair an. Doch schon bald merkt er, dass er in ein Netz aus Geheimnissen, Ressentiments und Vergeltung verstrickt ist. Sinclair und seine Familie haben eine dunkle Vergangenheit, die Liams Zukunft ebenso bedroht wie ihre eigene. Darum geht es im Film "The Lesson", der am heutigen Dienstagabend im Kino "Casablanca", Kleine Biergasse 3 in Zwickau, gezeigt wird. Vom Filmverleih wird "The Lesson" als "atmosphärischer und hochkarätig besetzter Thriller" beschrieben. Regie in dem Thriller, einer deutsch-britischen Koproduktion aus dem vergangenen Jahr, führte Alice Trough- ton. Freigegeben ist dieser Film für Zuschauer ab einem Alter von zwölf Jahren. Eintritts- karten für die Vorstellung gibt es an der Abendkasse zum Preis von 4 Euro. (jarn)