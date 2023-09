Kino: Familienchaos griechische Art

Toula und ihre griechische Großfamilie sind zurück. In Teil 3 der Kinofilmreihe "My Big Fat Greek Wedding - Familientreffen" reist fast der gesamte Clan aus Chicago in die alte Heimat Hellas. Dort will Toula einen letzten Wunsch ihres verstorbenen Vaters erfüllen und ein paar alte Freunde von ihm treffen. Doch die Reise in das griechische Dorf verläuft so ganz anders als geplant. Und auch sonst warten einige Überraschungen auf die Familie. (dpa)

My Big Fat Greek Wedding - Familientreffen

USA, 92 Min., Komödie

Regie: Nia Vardalos,

Darsteller: Nia Vardalos, John Corbett, Louis Mandylor und Alexis Georgoulis, keine Altersbeschränkung.

Bewertung:

Foto: Yannis Drakoulidis/UPI Media/dpa

