Kino: Ohne Beweis

Die junge Lehrerin Carla erkennt ein Problem an der Schule: Es wird gestohlen. Sie ist schockiert, als ein Kollege ohne Beweis einen türkischen Jungen als Dieb beschuldigt. Der Film "Das Lehrerzimmer" räumte für viele Kenner der Materie überraschend, aber völlig zu recht bei der Vergabe des Deutschen Filmpreises ab. Am Wochenende ist der Film beispielsweise im Clubkino Chemnitz, im Schauburg Dresden und im Programmkino Ost in Dresden zu sehen. (mqu)

Das Lehrerzimmer

Deutschland 2023, 94 Min., Drama

Regie: Ilker Catak,

Darsteller: Leonie Benesch, Eva Löbau, Michael Klammer, ab 12 Jahren

Bewertung:

Foto: Judith Kaufmann/Alamode/dpa

