Kinofest junger Filmemacher im Alten Gasometer in Zwickau

Ein Fest für Demokratie und Toleranz mit Kurzfilmen für Jung und Alt ist am Freitag in Zwickau zu erleben. Den Besucher erwartet ein cineastisches Erlebnis beim Kinofest "spots.". Zu sehen sind inspirierende Filme zum Thema Toleranz, Diskriminierung und Demokratie - einzigartige Kurzfilme, entstanden in Workshops von engagierten Jugendlichen. Ein kleines Rahmenprogramm sorgt für zusätzliche Unterhaltung. Zuschauerinnen und Zuschauer können sich von den kreativen Perspektiven der jungen Filmemacher begeistern! Das Festival rückt Kinos in ländlichen Räumen in den Mittelpunkt - für Vielfalt und Mitgestaltung. An bundesweiten Standorten stellt "spots." Ressourcen bereit und schafft mit Workshops zu Filmbildung und Antidiskriminierung Gelegenheiten für demokratischen Austausch zwischen Jugendlichen und Erwachsenen aus Kino, Schule und Soziokultur. Das Kinofest feiert die Arbeit aller Beteiligten. (fp)

Zwickau Alter Gasometer, Kleine Biergasse 3, kostenfreier Eintritt, Fr 17 Uhr.