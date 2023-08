Kirchgarten von Altensalz wird am Samstag zum Konzertort

Eine "Kleine musikalische Note" ist am Samstag, den 2. September, ab 19 Uhr im Kirchgarten von Altensalz direkt an der Talsperre Pöhl zu erleben. Dem Ensemble gehören Chris Meyer, Lehrer am Evangelischen Schulzentrum Schöneck, Claudia Köcher, Mezzosopranistin und Gesangspädagogin aus Plauen, und Sven Petzoldt, Geschäftsführer eines Plauener Fahrzeuglackierbetriebes, an. Das Trio ist unter dem Namen "Kleine musikalische Note" seit mehr als sechs Jahren in und um Plauen musikalisch unterwegs. Zum Genre der Formation gehören unter anderem Klassik, aktuelle Hits, Rock- und Popballaden, Film- und Musicalmelodien, Instrumentales sowie Evergreens aus der Wirtschaftswunderzeit. Der Eintritt ist frei, um eine Spende am Ende des Konzertes wird gebeten. Ist es draußen zu ungemütlich, ziehen die Musiker mit ihren Gästen in die nahe Kirche um. (lh)