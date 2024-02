Klaffenbacher Genusstage von Freitag bis Sonntag

Die Klaffenbacher Genusstage in Chemnitz entführen die Gäste ab Freitag und übers Wochenende auf eine kulinarische Weltreise, bei der man die urigen Spezialitäten Tirols, köstliche Öle und Aufstriche der Steiermark, Oliven und Olivenölprodukte aus Griechenland, ägyptisches Fingerfood, syrische Gebäckspezialitäten, die rustikale Küche Ungarns, Schweizer Käse, luftgetrocknete französische Wurst, süffige Weine aus Italien und hochwertige Bio-Gewürze sowie vielfältige Spezialitäten aus Deutschland von ausgewählten Manufakturen und Erzeugern, kreativen, jungen Restaurants und kulinarischen Botschaftern genießen kann.

Aber auch Whiskyliebhaber kommen auf der Genussmesse auf ihre Kosten. Denn die Klaffenbacher Genusstage warten mit rund 800 verschiedenen Whiskysorten aus aller Welt auf die Besucher. Die feinen Whiskys können verkostet und natürlich auch gekauft werden. Ein besonderes Highlight soll den Besuchern im historischen Gebälk das Genusscafés mit Vinothek geboten werden. Bei Livemusik laden feinste Kuchen und Torten, handgemachte Schokoladen, verführerische Kaffees, aber auch erlesene Weine und fruchtige Cocktails zum Verweilen ein.

Die Klaffenbacher Genusstage in Chemnitz geben zudem in wechselnden Vorträgen einen kleinen Einblick in ferne Anbaugebiete und in die Herstellung der angebotenen kulinarischen Köstlichkeiten - unter anderem kann man bei einem Workshop Wissenswertes rund um das Thema Senf, seine Herkunft und Herstellung erfahren. (fp)

Chemnitz Wasserschloss Klaffenbach, Wasserschloßweg 6, Tickets in den "Freie Presse"-Shops, Fr 12-18, Sa 10-18, So 10-17 Uhr