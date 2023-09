Klassiker in modernen Bildern als erste Premiere der Saison

Mit Schillers "Kabale und Liebe" steht am heutigen Donnerstag die erste Premiere auf dem Programm des Theaters Plauen-Zwickau. Das bürgerliche Trauerspiel über die nicht standesgemäße Liebe zweier Menschen ist ab 19.30 Uhr auf der Kleinen Bühne in Plauen zu sehen. Brian Völkner, Spartenleiter des JUPZ! (Junges. Theater Plauen-Zwickau), inszenierte das Stück für Menschen ab 14 Jahren. Gespielt wird eine verdichtete Fassung mit fünf Schauspielerinnen und Schauspielern. Mit knalligen Bildern sowie dem Einsatz von Videotechnik knüpft die Inszenierung ästhetisch an "Frühlings Erwachen! (Live Fast - Die Young)" an und führt damit den Weg der radikalen Klassikerbefragung für ein junges Publikum fort. Für die Premiere gibt es noch Restkarten. (lh )