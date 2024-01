Kleine und große Pferde auf der "Partner Pferd" in Leipzig

Am Wochenende lohnt ein Ausflug für alle Freunde des Pferdes nach Leipzig. Denn hier findet die "Partner Pferd" statt. Die internationale Pferdesportmesse ist die größte ihrer Art in Deutschland und Europa. Auf der "Partner Pferd" präsentieren sich rund 1000 Aussteller aus 30 Ländern. Sie bieten ein breites Spektrum an Produkten und Dienstleistungen rund um das Pferd, darunter Pferdesportartikel, Reitausrüstung, Pferdefutter, Pferdezucht und -haltung. Neben dem Ausstellungsbereich gibt es auf der Partner Pferd auch ein umfangreiches Rahmenprogramm. Dazu gehören unter anderem internationale Turniere im Springreiten und Fahren, Showprogramme, Vorträge und Workshops. Die "Partner Pferd" ist eine ideale Gelegenheit für alle Pferdefreunde, sich über aktuelle Trends und Angebote zu informieren, sich zu inspirieren und mit anderen Pferdebegeisterten zu vernetzen. (fp)

Leipzig Messe, Messeallee 1, Do 8-23 Uhr, Fr 8-23.30 Uhr (mit Gala), Sa 8-0 Uhr (mit Pferdenacht), So 8-18 Uhr.