Kleine Welt ganz groß: Modelleisenbahnclub präsentiert Ausstellung in Limbach-Oberfrohna

Die Turmpassage in Limbach-Oberfrohna hat sich in diesem Dezember wieder in ein Paradies für Fans von Modelleisenbahnen verwandelt. Der Modelleisenbahnclub Limbach-Oberfrohna lädt zur 28. Modellbahnausstellung ein und bietet Eisenbahnbegeisterten die Möglichkeit, digitale und computergesteuerte Anlagen in Aktion zu sehen. Auch am 17., 27. und 28. Dezember können Besucher an von 13 bis 18 Uhr die filigran gestalteten Welten in Miniatur bestaunen.

In diesem Jahr erwarten die Gäste vier verschiedene Modellbahnanlagen, darunter eine H0-Gemeinschaftsanlage der Epoche II/III mit dem detailgetreu nachgestalteten Bahnhof Limbach und dem Bahnhof "Schwarzburg", eine zweigleisige Hauptstrecke der Epoche III/IV, eine digitale Spur I-Gemeinschaftsanlage mit neuen Details sowie eine H0-Heim-Anlage der Epoche II mit neuem Anlagenteil und einer Feldbahnanlage. Die Anlagen begeistern nicht nur durch ihre technische Raffinesse, sondern auch durch künstlerisch gestaltete Landschaften und Szenen.

Für Liebhaber und Sammler bietet die Ausstellung zudem einen Verkauf von gebrauchten Modellbahnartikeln. Der Zugang zur Ausstellung ist ausschließlich über den Eingang Moritzstraße möglich. (fp)

Limbach-Oberfrohna Turmpassage, Weststraße 4, Eingang Moritzstraße (ehemals Rossmann), So (10. 12.), Mi (27. 12.), Do (28. 12.), je 13-18 Uhr