Kleines Open-Air-Festival am Schumann-Denkmal

Die 17. Auflage des kleinen Open-Air-Festivals "Summer Swing bei Schumann" geht am heutigen Samstag nach dem gestrigen Auftakt am Zwickauer Schumann-Denkmal in zweite und damit letzte Runde - wie immer bei freiem Eintritt und wie so oft beim schönsten Sommerwetter. Den zweiten Festivaltag eröffnen um 16Uhr die Steep Wall Stompers aus Meerane. Ab 18 Uhr wird die Junior-Jazz-Band des Konservatoriums eine Feuertaufe auf der "Summer Swing"-Bühne erleben. "Ich finde es sehr bemerkenswert, dass die Stadt sich zu unserem Festival immer wieder bekennt und die Kultour Z. die Organisation übernimmt und wir die Chance bekommen, jungen Musikern ein Podium zu geben, vor großem Publikum aufzutreten." Das sagt Niels Fahlke, der seit 2011 für die künstlerische Leitung des von der KultourZ. und dem Robert-Schumann-Konservatorium veranstalteten Festivals verantwortlich zeichnet. (lth)