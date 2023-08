Klosterpark Altzella wird zur Fechtschule

Am kommenden Donnerstag, um 15 Uhr sind Mut, Durchsetzungsvermögen und Disziplin in Altzella gefragt. Denn das brauchten Knappen, in deren Rolle die Ferienkinder während der Fechtschule schlüpfen und sich im Schwertkampf üben. Ein Kloster ist dazu genau der richtige Ort, denn das älteste Lehrbuch zur Fechtkunst wurde von einem Mönch verfasst, heißt es in der Vorankündigung. Deshalb entführt ein Mönch, ausgebildet in der Fechtkunst, die Ferienkinder in die Welt des Schwertkampfes und zeigt den Umgang mit Schwert und Schild nach historischem Vorbild. Festes Schuhwerk ist für einen sicheren Kampf oberstes Gebot. Karten für 8 Euro können online gebucht werden. (fp)

www.kloster-altzella.de