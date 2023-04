Klubnacht im ehemaligen Schocken-Kaufhaus

Das Archäologiemuseum am Stefan-Heym-Platz in Chemnitz setzt am Samstag eine Veranstaltungsreihe fort, die vor der Coronapandemie aufgelegt worden war. "Kaufhaus-Beats" bringt Musik in das Museum, diesmal mit "Buddha und die Winkekatzen", einem Liveact aus Chemnitz, mit Raulito Wolf und Alma Linda vom Berliner Künstlerkollektiv Lotenheim und mit "Emily", der Resident-DJane und Bookerin des Chemnitzer Clubs Transit. Zu der Klubnacht im Foyer des ehemaligen Schocken-Kaufhauses werden Besucher ab 18 Uhr empfangen, um 20 Uhr beginnt das Livekonzert, davor und danach sorgen die DJs für Stimmung. Die Dauerausstellung kann besichtigt werden. Der Eintritt kostet 8 Euro, ermäßigt 6 Euro. Die Klubnacht im Museum ist um Mitternacht vorbei, aber von dort aus kann im Club Transit weitergefeiert werden, denn die Eintrittskarte zur Klubnacht reduziert den Preis fürs Transit-Ticket. (fp)