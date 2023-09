König des Jazzschlagers bei Chursächsischen Festspielen

Am Samstag lädt Moderator, Multiinstrumentalist und Entertainer Götz Alsmann im Rahmen der Chursächsischen Festspiele zu seiner neuen Jazzschlager-Revue "L.I.E.B.E." in das König-Albert-Theater ein. Der König des Deutschen Jazzschlagers und Meister des gebildeten Entertainments Götz Alsmann ist mit seiner Band und neuem Konzertprogramm zurück in Bad Elster. Führten seine letzten musikalischen Ausflüge nach Paris, New York und Rom, widmet sich der Multiinstrumentalist in seiner neuen Show zur Chursächsischen Festspielzeit in Liebe den Werken großer Komponisten und Texter des deutschen Sprachraums. Ganz gleich, ob es sich um Werke aus der Zeit der "silbernen Operette" der 20er- und 30er-Jahre handelt, um Chansons der Nachkriegszeit oder um Preziosen aus der Schlagerwelt der 50er- und 60er-Jahre - all' diese Klassiker werden behutsam in die Welt des Jazz überführt und beweisen dadurch Charme, Eleganz, Humor und zeitlose Qualität. (fp)

Bad Elster König-Albert-Theater, Theaterplatz 1, Sa 19.30 Uhr