Kommentierte Lesung aus Stefan-Heym-Roman

Im Tietz steht am Donnerstag um 17.30 Uhr ein Werk des gebürtigen Chemnitzer Autors Stefan Heym im Mittelpunkt: "Kreuzfahrer von heute" - kein anderes Werk von Stefan Heym wurde so oft in andere Sprachen übersetzt und erfuhr solch hohe Auflagen wie sein 1948 in den Vereinigten Staaten erschienenes Weltkriegs-epos "The Crusaders". Der stark von seinen eigenen Erlebnissen als Sergeant der US-Armee geprägte Roman um die Befreiung Europas vom Faschismus und den Verrat an Idealen, machte Heym als Schriftsteller international und erstmals auch dem deutschen Lesepublikum bekannt. Das Buch erschien in der DDR 1950 unter dem Titel "Kreuzfahrer von heute", in der Bundesrepublik nahezu zeitgleich als "Der bittere Lorbeer" Bei der Veranstaltung der Internationalen Stefan-Heym-Gesellschaft am Donnerstag handelt es sich um eine kommentierte Lesung mit der Theater-AG des Karl-Schmidt-Rottluff-Gymnasiums. Sie findet im Stefan-Heym-Forum im Tietz statt, dessen Herzstück die Bibliothek des Autors (Foto) bildet. Der Eintritt ist frei. (fp)

