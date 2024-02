Kostümierte Besucher zahlen in Plauen weniger Eintritt in Museen

Wie wär's am Wochenende mit einem Museumsbesuch in Plauen - vielleicht verbunden mit einem Ausflug zum größten Karnevalsumzug des Vogtlandes am Sonntag in der Kreisstadt? Zwischen dem 10. und 14. Februar gibt es für die Besucher des Vogtlandmuseums und der Fabrik der Fäden eine besondere Aktion: Erwachsene im Faschingskostüm oder in Begleitung kostümierter Kinder erhalten ermäßigten Eintritt in beiden Einrichtungen. "Wir freuen uns, unsere Besucher in der Faschingszeit einladen zu dürfen und ihnen einen gelungenen Aufenthalt in unseren Museen zu bieten", so Sebastian Dressel, Direktor des Vogtlandmuseums. Geöffnet ist dort außer montags täglich in der Zeit von 10 bis 17 Uhr, die Fabrik der Fäden ist immer von 10 bis 18 Uhr offen, auch montags. Der Faschingsumzug beginnt am Sonntag in Plauen um 14 Uhr. Dadurch kommt es in der Innenstadt zu Verkehrseinschränkungen. (bju)

Sie lesen gerade auf die zweitbeste Art! Mehr Lesekomfort auch für unterwegs

E-Paper und News in einer App

Push-Nachrichten über den Tag hinweg Kostenlos herunterladen Nein Danke. Weiter in dieser Ansicht.