Kräuterapotheke von der Altzellaer Klosterwiese

Kräuterfachfrau Koreen Vetter begibt sich am kommenden Sonntag, 24. September, wieder auf ihren Kräuterspaziergang im Klosterpark Altzella. Hier sammelt sie gemeinsam mit Interessierten im Klostergarten und auf den Klosterwiesen wohlriechende, würzende und heilsame Pflanzen. Gerade in der nahenden kalten und feuchten Jahreszeit hilft dem Körper die unterstützende Kraft der Natur, wie Koreen Vetter weiß. Wenn man nicht teuer in der Apotheke kaufen wolle, helfe oft schon die Suche nach der richtigen Pflanze im Garten oder auf der Wiese. Kräuterfachfrau Koreen Vetter gibt allen Interessierten ihr Wissen um das heilende Kraut weiter. Der Kräuterspaziergang mit Kräuterfachfrau Koreen Vetter beginnt 15 Uhr im Klosterpark Altzella. Die Teilnahme kostet pro Person 10, ermäßigt 7 Euro. Karten sind online auf der Internetseite erhältlich. (fp)

www.kloster-altzella.de