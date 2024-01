Künstlergespräch mit Lars Hamann über KI-basierte Kunst

Künstliche Intelligenz (KI) hat ihren Siegeszug angetreten und wird nun auch auf dem Feld der Kunst- und Textproduktion eingesetzt. Während die einen Kunstschaffenden KI-basierte Kunst verteufeln und Angst davor haben, durch Maschinen ersetzt zu werden, begreifen andere KI als Mittel zur Erschaffung digital erschaffener Kunstwerke. Zu den letztgenannten gehört der Autodidakt Lars Hamann. Er nutzt KI-Programme und KI-basierte Computertools als Hilfsmittel für seine Arbeiten, die am Ende meist mehr zusätzliche künstlerische Handarbeit bedürfen, als viele denken. Am Freitag berichtet Hamann von seinen Erfahrungen mit KI-basierter Kunst und lässt die Besucher hinter die Kulissen seines Arbeitsprozesses blicken. Er hat für die aktuelle Ausstellung der Galerie e.o.plauen einige Arbeiten (Foto) angefertigt. Das Künstlergespräch in der Plauener Galerie an der Nobelstraße 7 beginnt 19 Uhr. Der Eintritt ist frei. (bju)

