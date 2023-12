"Küss mich, halt mich, lieb mich" und mehr von Ella Endlich

Nach der Tournee rund um Weihnachten 2019 und 2021 wird es auch dieses Jahr wieder festlich, feierlich, emotional und familiär: Ella Endlich will am Samstag in Schneeberg mit ihrem Vater Norbert das Publikum auf das Fest der Liebe einstimmen.

Ella Endlich ist die Interpretin mit dem erfolgreichsten deutschsprachigen Weihnachtslied unserer Tage, dem Drei-Haselnüsse-für-Aschenbrödel-Song "Küss mich, halt mich, lieb mich" und damit prädestiniert für ein stimmungsvolles Weihnachtskonzert. Neben zur Jahreszeit passenden Liedern wird sie auch ihre eigenen Hits vortragen. Ihr Vater Norbert Endlich, der als Musikproduzent schon früh das Talent seiner Tochter erkannte und förderte, begleitet sie am Piano und an der Gitarre. Neben den Liedern wird sicher auch die eine oder andere Geschichte erzählt, wie es denn früher bei Endlichs an Weihnachten zu Hause war. (fp)

Schneeberg "Goldne Sonne", Fürsten- platz 5, Sa 19.30 Uhr