"Kuhn Fu" im Konzert: Jazzmusik mit Komik

Im Kulturzentrum "Weltecho" ist am Donnerstagabend eine Band zu Gast, von der es heißt, dass sie "lustige Musik" präsentiert. Seit 2012, so teilt der Veranstalter mit, hat die Band "Kuhn Fu" um den Gitarristen Christian Kühn eine singuläre und sehr eigensinnige Form von Jazzrock - oder Rockjazz - entwickelt, zwischen Parodie und einer großen Ernsthaftigkeit, mit der sie gegen musikalische Scheuklappen anspielt. Kühns internationales Ensemble, bestehend aus John Dikeman (Tenorsaxofon), Tobias Delius (Tenorsaxofon, Klarinette), Ziv Taubenfeld (Bassklarinette), Sofia Salvo (Baritonsaxofon), Esat Ekincioglu (Bass) und George Hadow (Drums), spielt die vor Melodien und kompositorischen Ideen überbordenden Stücke, als gings ums Ganze. So erzählt Kühn das Märchen der Gebrüder Grimm "Vom Fischer und seiner Frau" neu und anders. Die Komik, die in der Musik von "Kuhn Fu" immer präsent ist, nimmt ihr nichts von ihrer Intensität. Das Konzert im "Weltecho", Annaberger Straße 24, beginnt um 20 Uhr. Der Eintritt kostet 15 Euro, ermäßigt 10 Euro. (fp)

