Kultband Silly spielt ihre Hits und neue Songs

Im Großen Saal der Chemnitzer Stadthalle an der Theaterstraße 3 gastiert an diesem Samstag, 9. September, eine Band mit Kultstatus. Bereits zu DDR-Zeiten konnte Silly viele Fans gewinnen und hat sich einen festen Kreis von Freunden ihrer eher rockig orientierten Musik auch über die Zeit der Wende hinaus erhalten können. Die Gruppe steht laut Veranstalter nicht nur für starke und poetische Texte, sondern auch für eine Klang, der Silly-Titeln einen Wiedererkennungswert verleiht. Die Band um Ritchie Barton (Keyboard), Uwe Hassbecker (Gitarre) und Jacki Reznicek (Bass) ist bis in die Gegenwart auf Bühnen unterwegs. Nachdem die Band ihre Sängerin Tamara Danz verlor, arbeitete die Gruppe mit Sängerinnen, die sich von Fans aber immer an der künstlerischen Leistung von Danz messen lassen müssen. So etwa wie im Bild bei einem früheren Konzert mit AnNa R. , Uwe Hassbecker, Julia Neigel und Rüdiger "Ritchie" Barton (Foto von links). Tickets zur Veranstaltung gibt es in allen "Freie Presse"-Ticketshops. (fp)