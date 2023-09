Kultstars der 80er geben sich die Klinke in die Hand

Zurück in die coolen 80er-Jahre geht es am Wochenende bei zwei Konzerten im Kraftverkehr Chemnitz.

Besonders groß ist der Starauflauf am Freitag bei der Kultparty. Neben Fancy ("Lady of lce", "Flames of Love" - im Foto), Silent Circle ("Touch in the Night", "Stop the Rain"), der ehemaligen The-Flirts-Sängerin Linda Jo Rizzo ("Passion"), Ken Laszlo ("Hey Hey Guy") und der Goombay Dance Band feat. Ernest Clinton ("Sun of Jamaica", "Eldorado" und "Seven Tears") sind Fresh Fox ("Tonight"), Paso Doble

("Computerliebe", "Herz an Herz"), Modern Talking Reloaded - The Tribute Show und 80s Express mit dabei.

Einen Tag später, am Samstag, dürfen sich 80er-Jahre-Fans auf Alphaville freuen. Zu den Erfolgshymnen der

Band gehört "Forever Young" genauso wie "Big in Japan" und "Sounds Like a Melody". Der Alphaville-Nukleus entstand Anfang der 80er an

der Berliner Hochschule der Künste, wo das Trio damals mehr Lust hatte,

Musik statt Bilder zu produzieren. (fp)

Chemnitz Kraftverkehr, Fraunhoferstra- ße 60, Fr+Sa je 20 Uhr