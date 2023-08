Kunst mit Durchblick

In der Neuen Sächsischen Galerie in Chemnitz sind derzeit in einer Einzelausstellung mit dem Titel "Installation - Objekte - Malerei" Arbeiten der Künstlerin Carolin Israel zu sehen. Die gebürtige Chemnitzerin studierte an der Hochschule für Bildende Künste Dresden und der Kunstakademie Düsseldorf und lehrt nun an der Universität Paderborn. Ihre Werke beschränken sich nicht auf die Leinwand, sondern gehen mit Papierobjekten und erstmalig gezeigten Metallskulpturen in den Raum über. Es geht um das Sehen und Verbergen. Es sind Durchbrüche, durch die der Raum und vorübergehende Personen zu sehen sind. Die ursprünglich flachen Schichten der Malerei splitten sich auf und vertiefen sich zum mehransichtigen Bild im Raum. Die Betrachtung gelingt teilweise: Eine abstrahierte Bildwelt, deren Mehrdeutigkeit die Fantasie fordert. (fp)

Geöffnet ist die Galerie im Tietz, Moritzstraße 20, donnerstags bis montags von 11 bis 17 Uhr und dienstags von 11 bis 18 Uhr. Der Eintritt kostet 4 Euro, ermäßigt 2 Euro. Besucher bis 18 Jahre haben freien Eintritt.