Kunstsammlungen werden zur Lesebühne

In den Kunstsammlungen Chemnitz am Theaterplatz soll es am Mittwochabend ab 18 Uhr literarisch und musikalisch zugehen. Denn dann steht die Lesung "Die Wahrheit aus meiner Sicht" mit dem Autor Moutasm Alyounes an. Die musikalische Begleitung dazu will der Berufsmusikers Mohammed Khaled übernehmen. Der in Essen beheimatete Moutasm Alyounes veröffentlichte 2021 sein Buch "Die Wahrheit aus meiner Sicht". Darin beschreibt er sowohl den Krieg in Syrien und den Weg seiner Flucht als auch das Leben in Deutschland. Dabei richtet er seinen Blick auch auf Themen wie Integration, Bildung, Rassismus, Aufenthaltsrecht, Medien und Politik. Wie die Veranstalter weiter mitteilen ist Moutasm Alyounes seit der Veröffentlichung des Buches mit Lesungen und Vorträgen in ganz Deutschland unterwegs. Zu den Orten seiner Arbeit zählen unter anderem auch Schulen, Universitäten und Behörden. Er engagiert sich für Menschen mit Fluchthintergrund. Ziel der Veranstaltung soll laut Information auch sein, miteinander ins Gespräch zu kommen. Die vom Sächsischen Flüchtlingsrat organisierte Lesung wird mit orientalischen Musik angereichert. Der Eintritt ist frei. (fp)

